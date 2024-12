Azambuja lança 18ª edição do Concurso Literário do Concelho

Concurso literário em Azambuja premeia monetariamente os vencedores ao mesmo tempo que incentiva a escrita criativa e fomenta o gosto pela leitura. Trabalhos podem ser entregues até 28 de Fevereiro.

A 18ª edição do Concurso Literário do Concelho de Azambuja, iniciativa dinamizada pela Rede de Bibliotecas da Câmara de Azambuja em parceria com os três agrupamentos de escolas do concelho, está aberta e a entrega de trabalhos pode ser feita até 28 de Fevereiro.

O concurso, promovido ininterruptamente há 18 anos, destina-se à participação de todas as pessoas que trabalhem, residam ou sejam naturais daquele concelho, com especial divulgação junto dos alunos dos agrupamentos escolares de Azambuja, Aveiras de Cima e Alto Concelho.

Os participantes, que vão ser organizados por escalões etários, podem escolher entre cinco géneros de expressão literária: banda desenhada, poesia, conto, crónica e texto dramático. No entanto, a modalidade de crónica insere-se apenas nos segundo e terceiro escalões e a de texto dramático está limitada ao terceiro escalão.

Relativamente aos prémios, a melhor obra de cada categoria será contemplada com um vale de 75 euros no primeiro escalão, um vale de 150 euros no segundo escalão, e um vale de 200 euros no terceiro escalão. Os trabalhos devem entregues em suporte de papel num envelope A4, devidamente acompanhados pela ficha de inscrição e declaração de consentimento, nas direcções das escolas e nas bibliotecas escolares, ou nas bibliotecas municipais. Uma cópia em formato digital deverá ser enviada para concursoliterario@cm-azambuja.pt.