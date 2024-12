Ferreira do Zêzere aprova orçamento de 26,6 milhões para 2025

Assembleia Municipal de Ferreira do Zêzere vai deliberar sobre orçamento para 2025 no dia 27 de Dezembro.

A Câmara de Ferreira do Zêzere aprovou um orçamento de 26,6 milhões de euros para 2025, um aumento de mais de 10 milhões relativamente a 2024, sobretudo devido a investimentos previstos através do Plano de Recuperação e Resiliência. Segundo informação prestada à Lusa pelo executivo liderado por Bruno Gomes (PS), a grande variação orçamental do documento apresentado em reunião de câmara, e aprovado com a abstenção do PSD, “acontece sobretudo devido aos investimentos previstos” numa nova escola e em habitação, com financiamento através do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Temos o maior orçamento de sempre em Ferreira do Zêzere, um orçamento muito ambicioso, mas também vai catapultar o município para um patamar que eu considero relevante, diferenciador e fico satisfeito no sentido em que são 26 milhões que expressam muito bem aquilo que tem sido também a nossa capacidade de captar financiamento comunitário e estamos a falar de obras que são muito relevantes”, disse Bruno Gomes.

Segundo o autarca, o valor mais avultado naquilo que são as obras dizem respeito à construção de uma escola do 2.º ciclo, 3.º ciclo e ensino secundário, que tem um valor de nove milhões de euros, e que pode chegar aos 13 milhões de euros, a par de cerca de quatro milhões de euros para habitação a custos controlados e para habitação social. Bruno Gomes disse ainda que “a captação destes fundos será determinante para impulsionar o crescimento económico e social do concelho, permitindo-nos concretizar projectos estruturantes nas áreas da educação, habitação, regeneração urbana, apoio empresarial, turismo, cultura e desporto”.

Os documentos previsionais para 2025 foram votados favoravelmente pelos três eleitos da maioria socialista, tendo os dois vereadores da coligação PSD/CDS-PP optado pela abstenção. Também em declarações à Lusa, o vereador do PSD Hugo Azevedo disse que a abstenção da coligação se deveu ao facto de o documento assentar num orçamento que, “na sua maioria, não dá cumprimento às promessas vertidas no programa eleitoral do PS”, sendo “baseado num mero plano de intenções”.

A Câmara de Ferreira do Zêzere decidiu também manter para 2025 o valor do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI), que se situa no mínimo permitido por lei (0,3% para prédios urbanos e 0,8% para rústicos), com deduções para famílias com habitação permanente (que vão de 20 euros para um dependente a 70 euros por três dependentes). Também a taxa de derrama irá manter-se nos 0,5% e a participação variável sobre o Imposto de Rendimento de Pessoas Singulares (IRS) em 1%. A política fiscal foi aprovada por unanimidade.