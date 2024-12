José Trincão Marques e Luís Silva vão disputar candidatura à Câmara de Torres Novas pelo PS

Socialistas de Torres Novas elegem o candidato à câmara municipal no início do próximo ano, com as sondagens internas a dar a vitória a José Trincão Marques, que afirma a O MIRANTE estar a ponderar se avança. Luís Silva não deita a toalha ao chão e diz que vai votos.

Os militantes socialistas de Torres Novas vão escolher no início de Janeiro do próximo ano o candidato oficial à Câmara de Torres Novas e, para já, estão em cima da mesa os nomes do actual presidente da Assembleia Municipal de Torres Novas, José Trincão Marques, e do vice-presidente do município, Luís Silva. O MIRANTE sabe que já foi realizada uma sondagem interna, com mais um nome, o da vereadora Elvira Sequeira, que deu a vitória a Trincão Marques e atirou Luís Silva para o último lugar.

Contactado pelo nosso jornal, o presidente da comissão política do PS de Torres Novas confirma a informação e resultados da sondagem interna, vincando que caberá à concelhia votar o candidato. Francisco Dinis adiantou ainda que Elvira Sequeira já se terá distanciado da corrida, o que leva a crer que a votação será entre os outros dois nomes que constaram na sondagem. No entanto, ressalvou, poderá surgir alguém ou algum destes “dar um passo atrás”.

Não será certamente Luís Silva que, a O MIRANTE, confirma que apesar de a sondagem não lhe dar a vitória vai avançar como candidato interno por acreditar que é a pessoa que melhor preparada está para dar continuidade ao projecto do Partido Socialista no concelho torrejano. “Acredito que conheço melhor o concelho e que sou o que está melhor preparado para dar continuidade ao projecto do PS, pelos anos de experiência e de vida autárquica”, afirmou o antigo técnico oficial de contas licenciado em Gestão de Empresas.

Mais hesitante, José Trincão Marques disse ao nosso jornal estar neste momento “a ponderar” se avança, ainda que “com um grau de probabilidade grande” de vir a tornar-se num dos nomes à escolha dos militantes socialistas para candidato à câmara municipal. Questionado sobre o que o faz ponderar, o advogado, que recentemente lançou um livro sobre o ambiente e desenvolvimento sustentável, afirmou estar a receber uma forte onda de incentivos vindos de pessoas do Partido Socialista mas também de outros quadrantes políticos. “É isso que me faz pensar a sério. Estou a sentir esse peso, essa responsabilidade”, vincou.