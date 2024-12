40% dos adultos não têm nível aceitável em literacia, resolução de problemas e numeracia

Portugal tem muitos alunos nos níveis médios de literacia financeira, mas há poucos alunos com conhecimentos muito elevados. Este artigo resulta de uma parceria entre O MIRANTE e o Instituto +Liberdade.

Como estão os níveis de literacia financeira dos portugueses adultos? Cerca de 40% dos adultos portugueses apresentam uma baixa performance em literacia, resolução de problemas e numeracia. É a conclusão de um inquérito realizado pela OCDE. A baixa performance refere-se a pontuações dos níveis 1 e abaixo de 1 (níveis mais baixos) e no caso da literacia corresponde a dificuldades em compreender textos simples. 42,4% dos portugueses estão nessa situação (vs. 26,1% em média na OCDE), sendo Portugal o 2.º país com pior desempenho. Na Suécia, o país europeu com melhor desempenho, essa percentagem fica-se pelos 12,0%. No caso da resolução de problemas, a baixa performance refere-se à capacidade de apenas conseguir resolver problemas simples com poucas variáveis e pouca informação acessória. 41,5% dos portugueses estão nessa situação (vs. 29,3% em média na OCDE), sendo Portugal o 5.º país com pior desempenho. Na Suécia, novamente o país europeu com melhor desempenho, essa percentagem fica-se pelos 13,6%. Relativamente à numeracia, 39,8% dos portugueses não conseguem realizar operações matemáticas básicas (vs. 24,8% em média na OCDE), sendo Portugal o 2.º país com pior desempenho. A Finlândia, é o país europeu onde a percentagem é mais baixa (12,2%).

O cenário apresentado neste estudo parece não ter tendência para melhorar muito a médio prazo, já que nos estudos do PISA (que avalia as competências em alunos de 15 anos), a falta de literacia financeira foi também um dos problemas apontados no estudo de 2022. Os alunos portugueses apresentaram um resultado médio abaixo da OCDE, além de que este resultado teve uma queda face ao último estudo de 2018, em contraciclo com a média da OCDE onde os resultados melhoraram. Não só os níveis de literacia financeira dos alunos é baixo, como Portugal tem muito menos alunos (em percentagem) com o nível mais elevado de literacia financeira (nível 5) do que a média da OCDE (6,6% vs. 10,6%). Isto significa que Portugal tem muitos alunos nos níveis médios de literacia financeira, mas há poucos alunos com conhecimentos muito elevados. A falta de literacia financeira, associada às debilidades nas competências matemáticas, poderá ser um dos fatores inibidores para o desenvolvimento económico e financeiro do país.

André Pinção Lucas e Juliano Ventura.