Adjudicado projecto para ligação entre Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e IC9

O projecto para a construção da ligação viária entre a Zona Industrial de Vilar dos Prazeres e o nó do IC9, em Alburitel, vai ser adjudicado à firma Strategy Level, pelo valor de 69.700 euros, acrescido de IVA, com um prazo de execução de 120 dias. A adjudicação foi aprovada na última reunião de câmara de Ourém.

“Actualmente, não só na área do mobiliário, mas também em diversos outros sectores, Vilar dos Prazeres vive uma grande dinâmica empresarial, e pareceu-nos importante aproximar a Zona Industrial a um nó estruturante como o IC9. Os pavilhões localizados nesta zona estão praticamente todos ocupados, abrangendo áreas como logística, madeira, agricultura, oficinas e armazéns, entre outros”, explicou o presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque.