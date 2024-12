Alcanhões conta com novo espaço verde e de estacionamento

Um terreno que estava ao abandono, em Alcanhões, foi transformado num espaço verde e de estacionamento ao serviço da população. A intervenção da Junta de Freguesia de Alcanhões custou 8.500 euros, comparticipada pela Câmara de Santarém de Santarém em 4.642 euros.

O projecto no terreno das Sopas envolveu a plantação de 230 árvores, criando um sumidouro de CO2 que melhora a qualidade do ar e reforça o combate às alterações climáticas. O espaço terá ainda uma zona para estacionamento com 200 lugares para apoiar a Casa das Colectividades da vila. A obra foi realizada pela junta por administração directa.