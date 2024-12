Alenquer reforça apoio a grupos de escuteiros

A Câmara de Alenquer aprovou a atribuição de apoios financeiros aos agrupamentos de escuteiros e ao grupo de escoteiros do concelho, reconhecendo a relevância das actividades que estes desenvolvem junto da comunidade. O apoio, no valor de 17,50€ por elemento, totaliza 5.932,50€ e será distribuído de acordo com o número de membros de cada agrupamento. O Agrupamento de Escuteiros do CNE do Carregado, com 122 elementos, recebe 2.135€; o Agrupamento de Escuteiros do CNE de Alenquer, com 144 elementos, conta com 2.520€; o Agrupamento de Escuteiros do CNE de Santana de Carnota, com 40 elementos, leva 700€; e o Grupo de Escoteiros do Carregado, com 33 elementos, recebe 577,50€.