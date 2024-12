Alenquer renova contrato com a EcoAmbiente

O vereador da CDU votou contra, criticando a maioria socialista por não assumir esse serviço.

A Câmara Municipal de Alenquer renovou o contrato de prestação de serviços com a EcoAmbiente até 31 de Dezembro de 2025. Isto significa que a empresa vai continuar a ser responsável pela recolha de lixo no concelho, o que motivou criticas do vereador da CDU, Ernesto Ferreira. O autarca votou contra a proposta por considerar que a maioria socialista não tem feito nada para internalizar a recolha de resíduos, apesar de referir em vários fóruns que defende que o serviço deverá ser público.

O vereador Paulo Franco (PS) justificou a continuidade da actual prestadora de serviços para recolher e transportar os resíduos urbanos, fazer a manutenção, lavagem e desinfecção dos contentores, devido ao actual cenário económico. Outra justificação prende-se com as repercussões no custo da energia, viaturas e prazos de entrega, bem como a indefinição do enquadramento legal que o Plano Estratégico para os Resíduos Urbanos, PERSU 2020 – 2030, embora já elaborado ainda não está aprovado.