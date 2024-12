Alunos criaram logótipos para a campanha “Natal, compre Local” em Santarém

Os alunos das escolas básicas de 1º ciclo do concelho de Santarém foram desafiados a criar um logótipo para a campanha “Natal, compre Local”, promovida pela Câmara de Santarém. Os trabalhos apresentados encontram-se expostos nas instalações da ACES – Associação Comercial, Empresarial e de Serviços, no Palácio do Landal, no centro histórico da cidade. Podem ser visitados gratuitamente até dia 15 de Janeiro, nos dias úteis, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 16h30. Entre os 600 trabalhos apresentados pelas diversas escolas do concelho, a vencedora foi Constança Moita, da EB1 do Vale de Santarém. O segundo lugar foi conquistado por Victória Costa, do Centro Escolar do Sacapeito, e o terceiro lugar foi para Theo Rezende, da EB1 do Mergulhão. A escola com o logo vencedor recebeu de 3.333 euros.

Este ano, para além do incentivo ao comércio e serviços, o município de Santarém procurou também envolver a comunidade educativa ao despertar o interesse das crianças para a elaboração da imagem da campanha que promove o consumo no comércio local de base tradicional. Participaram alunos dos estabelecimentos de ensino do 1.º ciclo (3.º e 4.º anos) dos quatro Agrupamentos de Escolas do Concelho: Dr. Ginestal Machado; Sá da Bandeira; Alexandre Herculano; e D. Afonso Henriques.