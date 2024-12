Arruda dos Vinhos dá incentivos para compra de carros eléctricos

Candidaturas estiveram abertas para associações, organizações ou IPSS que tenham frotas de automóveis a combustão e queiram ter apoios da Câmara de Arruda dos Vinhos para realizar a transição energética.

Arruda dos Vinhos lançou candidaturas a um Sistema de Incentivos à Descarbonização das Frotas de Veículos Automóveis, uma iniciativa do município de Arruda dos Vinhos que visa a atribuição de apoios financeiros destinados à troca das frotas de veículos automóveis a combustão por outros de locomoção eléctrica, promovendo a transição para tecnologias de carbono zero.

Destinado às freguesias, associações ou organizações sem fins lucrativos e instituições particulares de solidariedade social, com sede no concelho de Arruda dos Vinhos, que operem veículos automóveis no concelho e desejem investir em soluções de descarbonização das frotas de automóveis, a iniciativa inédita no concelho conta com um montante de 25.000€. É directamente financiada pelo orçamento da Câmara de Arruda dos Vinhos.

São elegíveis, no âmbito desta candidatura, a aquisição de veículos ligeiros de passageiros até 5 lugares; veículos ligeiros de passageiros com mais de 5 lugares, veículos ligeiros de mercadorias e veículos pesados de passageiros. O regulamento e formulário de candidatura estão disponíveis no portal do município, que pretende com esta medida promover a mobilidade eléctrica no concelho e a redução das emissões de carbono.