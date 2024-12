Assembleia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa chumba aumento de taxas e licenças

A proposta de actualização das taxas e licenças para 2025 na União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, que previa um aumento de 2,1%, foi chumbada pela oposição, que alega que os valores já são elevados.

A tabela de taxas e licenças para 2025, apresentada pelo executivo socialista da União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, foi chumbada em assembleia de freguesia. O facto de as taxas não serem actualizadas há uma década não convenceu a oposição que votou contra a proposta de aumento de 2,1%, valor da inflação a Setembro de 2024. Refira-se que o PS, embora governe a união de freguesias, não tem maioria absoluta na assembleia de freguesia.

Para a Coligação Nova Geração, liderada pelo PSD, a Póvoa de Santa Iria e o Forte da Casa já têm das taxas mais elevadas do concelho de Vila Franca de Xira, por isso a sua bancada votou contra. Para Rosa Barral, do movimento independente AIPMF, se a junta recebeu menos verbas em 2024, comparando com 2023, com o aumento das taxas receberia ainda menos porque, por exemplo, as pessoas iriam à freguesia ao lado registar os canídeos.

Segundo o PS, as receitas são fundamentais para a junta de freguesia implementar as suas medidas. Mas a proposta de aumento foi reprovada com 12 votos contra da AIPMF, Coligação Nova Geração, Chega e CDU, abstenção da eleita do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis do Partido Socialista.