Benavente lança concurso para manutenção de espaços verdes

A Câmara Municipal de Benavente deu luz verde ao lançamento de um concurso público para a prestação de serviços de manutenção e conservação de jardins e zonas verdes na freguesia de Benavente, com um valor base de 192 mil euros. O contrato, que terá a duração de um ano, está previsto começar em Fevereiro de 2025 e terminar em Janeiro de 2026.

Carlos Coutinho, presidente do município, sublinha a importância de garantir que os problemas registados no Verão de 2024 não se repitam, quando os espaços verdes se apresentaram, conforme descreveu, de uma forma “perfeitamente negligenciada”. O autarca disse ainda que o processo está a ser feito com cuidado para que os problemas verificados anteriormente não voltem a suceder, algo que seria imperdoável.

A proposta foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara. Carlos Coutinho explica ainda que o valor base do concurso pode ser ainda ajustado, depois das consultas prévias, uma vez que em fase de concurso os valores ficarão mais ajustados, com o mercado a ditar essas mesmas condições.

Conforme noticiou O MIRANTE, em Abril passado, a manutenção dos espaços verdes na freguesia de Benavente, da responsabilidade da câmara municipal, estava muito aquém do que era exigido para manter o espaço limpo. Carlos Coutinho afirmava que a nova empresa encarregue do serviço à data não estava a ter o desempenho que se exigia. A vegetação crescia a bom ritmo após a época de chuva e humidade, por isso a empresa que venceu o concurso tinha de ter capacidade para manter o espaço público com boa imagem.

Já em Agosto, o tema originou mesmo uma troca de galhardetes entre autarcas. A Junta de Freguesia de Benavente, liderada por Inês Correia, refutava as acusações da concelhia do PS de Benavente que disse que o problema dos jardins da freguesia se devia ao desentendimento entre a junta e a Câmara de Benavente. O pelouro dos espaços verdes no município esteve a cargo do vereador socialista Joseph Azevedo, até à sua renúncia.