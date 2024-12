Concurso para ampliação da Área de Acolhimento Empresarial de Caxarias/Urqueira

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Câmara Municipal de Ourém deliberou, na reunião de 16 de Dezembro, lançar o concurso público para a ampliação da Área de Acolhimento Empresarial de Caxarias/Urqueira. O projecto prevê a criação de 18 lotes destinados a indústria e usos complementares, numa área total de 74.435 m², incluindo espaços verdes, equipamentos de apoio e infraestruturas viárias. A proposta visa criar condições para que mais empresas se possam implantar na região, aproveitando a localização estratégica desta área industrial. Além dos lotes industriais, está prevista a criação de dois lotes de cedência para espaços verdes e equipamentos públicos, contribuindo para a valorização do território e o apoio às actividades empresariais.

Com um traçado pensado para manter a topografia natural do terreno, a ampliação inclui a regularização e alargamento de arruamentos, passeios, áreas de estacionamento e zonas arborizadas, de forma a melhorar a funcionalidade e o enquadramento paisagístico da área. Destaque ainda para a criação de 99 lugares de estacionamento para veículos ligeiros e 7 lugares para pesados, incluindo espaços dedicados a carregamento eléctrico.