Concursos em Alcanena para três empreitadas em habitação e cultura

A Câmara de Alcanena abriu concurso público para três empreitadas, duas para habitação pública e uma outra para a Fábrica da Cultura de Minde, num investimento global na ordem dos nove milhões de euros. Ao nível da habitação, a Câmara Municipal de Alcanena lançou agora dois novos concursos, um dos quais para reabilitação de nove edifícios destinados a habitação a custos acessíveis, nas freguesias de Alcanena, Bugalhos, Malhou, Minde e Monsanto, com um preço base de 3,5 milhões de euros.

Já a segunda empreitada visa a reabilitação de cinco conjuntos habitacionais destinados a habitação social, nas freguesias de Alcanena, Vila Moreira e Minde, com um preço base de 2,5 milhões, perfazendo as duas obras um total de seis milhões de euros, todas com prazo de execução até meados de 2026. Ao nível cultural, foi lançado o concurso público para a primeira fase da reabilitação da Fábrica da Cultura de Minde, no valor de 2,3 milhões, que visa o espaço destinado à ‘Black Box’ do equipamento.