Conservatório de Música e Artes do Centro recebe apoios para renovação de matrículas

Conservatório de Música e Artes do Centro, em Ourém, é o segundo maior conservatório do país ao nível de alunos do ensino básico.

A Câmara Municipal de Ourém validou a proposta de protocolo a celebrar com o Conservatório de Música e Artes do Centro, para atribuição de um apoio financeiro que visa financiar os encargos decorrentes da renovação de matrícula de 14 alunos no ensino articulado 2.º grau (6.º ano de escolaridade), dando continuidade ao apoio iniciado no ano lectivo anterior.

O Conservatório de Música e Artes do Centro admitiu, no ano lectivo de 2024/2025, 14 alunos do ensino básico articulado 2.º grau (6.º ano de escolaridade) que, por falta de financiamento da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares e devido às condicionantes territoriais, não teriam acesso às mesmas valências de ensino e consequentemente às mesmas oportunidades que os alunos residentes no território, refere o município em nota de imprensa. Neste sentido, “e respeitando o princípio da igualdade social”, a autarquia vai atribuir ao Conservatório de Música e Artes do Centro um apoio financeiro até ao montante de 14 mil euros, o correspondente a um apoio de mil euros por aluno que não têm acesso ao protocolo e financiamento da Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares.

O Conservatório de Música e Artes do Centro, instituição de utilidade pública sem fins lucrativos, tem desenvolvido um trabalho muito meritório na resposta às necessidades educativas musicais dos alunos do concelho de Ourém e limítrofes, constituindo o segundo maior conservatório do país ao nível de alunos do ensino básico.