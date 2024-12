Detido em Almeirim homem de 61 anos por violência contra a mãe de 83 anos

Mãe, de 83 anos, sofria violência psicológica, física e económica do seu filho, de 61 anos. Suspeito foi detido e não pode estar perto da vítima.

A Guarda Nacional Republicana (GNR) de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE), deteve no dia 16 de Dezembro um homem de 61 anos por violência doméstica contra a mãe, no concelho de Almeirim. Segundo a força de segurança, em comunicado, os militares “realizaram diligências policiais que permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica, física e económica contra a vítima, sua mãe, de 83 anos”.

No decorrer da acção, foi dado cumprimento a um mandado de detenção e o suspeito foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, “tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coacção de afastamento da vítima e da sua residência e proibição de contacto por qualquer meio com a vítima, através de controlo por pulseira eletrónica”, lê-se na nota.