Exposição fotográfica de Natal no Hospital de Santarém

Exposição “Uma fotografia por Serviço” vai estar patente no Hospital de Santarém até 6 de Janeiro.

O hall de entrada do Hospital Distrital de Santarém tem patente uma exposição fotográfica de Natal da Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria) com o título “Uma fotografia por Serviço”, uma iniciativa do conselho de administração que visa partilhar o espírito natalício dentro da instituição. Cada serviço foi desafiado a capturar, através de uma fotografia, a essência desta época especial. “Espero que os profissionais de saúde se tenham divertido neste desafio. As fotografias estão muito originais”, destacou Tatiana Silvestre, presidente do conselho de administração.

“As imagens expostas são histórias visuais que ilustram o empenho, a alegria e a união das equipas da instituição. Esses valores, presentes no trabalho diário de cuidar dos utentes, são também o reflexo do espírito que orienta a missão da ULS Lezíria”, lê-se em nota de imprensa. As fotografias foram submetidas a concurso e serão avaliadas por um júri constituído pelos elementos do Gabinete de Comunicação e Imagem da ULS Lezíria. O vencedor será revelado na Festa de Natal, que decorre a 18 de Dezembro. A exposição estará patente até ao dia 6 de Janeiro.