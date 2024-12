Inscrições para participação na Feira de São Matias até 26 de Dezembro

Iniciativa decorre no Aquapolis Sul, em Abrantes, de 21 de Fevereiro a 9 de Março.

As candidaturas para atribuição de lugares na Feira de São Matias, em Abrantes, estão abertas até 26 de Dezembro. O certame decorre de 21 de Fevereiro a 9 de Março, no Aquapolis Sul, em Rossio ao Sul do Tejo, sendo a atribuição de lugares realizada por hasta pública, nos dias 22, 23 e 24 de Janeiro de 2025. As candidaturas devem ser feitas até às 16h00 do dia 26 de Dezembro, através do preenchimento de formulário próprio, disponível no site da Câmara de Abrantes em www.cm-abrantes.pt , no Serviço de Atendimento do Município (Praça Raimundo Soares) e nas instalações municipais junto da Loja do Cidadão.

As normas de funcionamento e plano de organização do espaço da Feira de São Matias podem ser consultados no site do município de Abrantes. A feira conta com espaços de venda de quinquilharias, malas, têxtil-lar, calçado, loiças, cutelaria, entre outros artigos, e uma zona dedicada à comercialização de produtos alimentares e bebidas. Da programação da Feira de São Matias 2025 consta animação gratuita para diferentes faixas etárias, cujo programa completo será divulgado brevemente.