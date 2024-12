Jovem de 16 anos detido em flagrante por furto de metais não preciosos em Alcanena

Suspeito estava dentro de uma propriedade privada devoluta quando a GNR o apanhou em flagrante a furtar vários tipos de materiais.

Um jovem de 16 anos foi detido em flagrante pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Posto Territorial de Alcanena, por furto de metais não precisos, anunciou o Comando da autoridade. Através de um comunicado, a GNR refere que, no âmbito de uma acção de patrulhamento policial e prevenção criminal, os militares da Guarda foram accionados para uma ocorrência relacionada com o furto de metais não preciosos. No local, depararam-se com um suspeito que tinha acedido a uma propriedade privada e vedada, tendo furtado do interior de uma residência devoluta diverso material. Parte desse material encontrava-se já no interior de uma viatura, enquanto o restante estava pronto a ser carregado, o que levou à sua detenção em flagrante.

No seguimento da acção foram apreendidos material eléctrico e electrónico em cobre; duas talhas de azeite de diferentes tamanhos; diversas ferramentas e materiais em ferro. A mesma nota refere que o detido será presente no Tribunal Judicial de Torres Novas, para aplicação das medidas de coacção.