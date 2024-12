Loteamento do Casal do Mascote em consulta pública

Está em consulta pública, durante 20 dias, uma proposta de delimitação de uma unidade de execução visando a constituição de 30 lotes para construção no Casal do Mascote, na União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras. A submissão da proposta a consulta pública foi aprovada por unanimidade em reunião de câmara de Vila Franca de Xira.