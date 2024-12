Luís Albuquerque enaltece trabalho na melhoria dos cuidados de saúde em Ourém

Presidente da Câmara de Ourém diz que intervenção do município, nomeadamente através do projecto Bata Branca, tem sido fundamental para atenuar problemas na Saúde. Autarca destacou requalificações e construções de novos postos de saúde.

O presidente da Câmara de Ourém aproveitou a última assembleia municipal para fazer um balanço do estado da Saúde no concelho. Luís Albuquerque começou por sublinhar a satisfação perante a inauguração de duas novas unidades de saúde no território, nomeadamente em Caxarias e Rio de Couros. “Aos dias de hoje, as populações de Caxarias e Rio de Couros também já estão a beneficiar de melhores condições de acesso à saúde, nomeadamente através dos equipamentos recentemente inaugurados, na presença do primeiro-ministro, outro facto que muito nos orgulha, pois é revelador da importância que o Governo confere ao nosso concelho, sendo também um sinal de que o poder central continua empenhado em contribuir para a resolução dos problemas mais prementes da nossa comunidade”, disse, acrescentando que as novas unidades locais de saúde juntam-se às de Alburitel, Olival, Sobral e Vilar dos Prazeres, todas elas construídas ou requalificadas.

Luís Albuquerque salientou o facto da melhoria das condições de acesso à saúde e a garantia de cuidados básicos à população ser a linha condutora da estratégia que o município vem seguindo desde 2017, ano em que o actual executivo tomou posse para o primeiro mandato. “Permitam-me, também, que aqui deixe bem vincado que a intervenção da câmara municipal foi decisiva para que todos estes edifícios estejam de porta aberta, com profissionais ao serviço das nossas famílias. Falo, naturalmente, do projecto Bata Branca e do tanto que esta iniciativa tem contribuído para minimizar as consequências de um problema que está generalizado um pouco a todo o país. Como sabem, Ourém foi um dos municípios pioneiros na adesão ao projecto Bata Branca. E através dele, conseguimos garantir, aos dias de hoje, a contratualização de 175 horas semanais de atendimento, estando neste momento em curso, uma proposta para aumentar o número de horas, para as 225 horas semanais”, concluiu.