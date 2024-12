Mário Soares é o nome proposto para nova avenida em Santarém

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), entende que o antigo Chefe de Estado deve ser homenageado com referência na toponímia da cidade.

O centenário do nascimento de Mário Soares foi evocado na última reunião de câmara de Santarém, tendo o presidente do município, João Teixeira Leite (PSD), lançado a ideia de se homenagear o antigo Presidente da República na toponímia da cidade, dando o nome do político socialista a uma nova avenida que vai nascer entre a zona da Senhora da Guia e o complexo aquático municipal. A sugestão vai seguir para a Comissão de Toponímia, para ser avaliada e, caso seja validada, será remetida ao executivo camarário para validação.

O autarca social-democrata aludiu ao papel que Mário Soares teve na instauração e consolidação de um regime democrático em Portugal e recordou que Álvaro Cunhal e Francisco Sá Carneiro, outros políticos marcantes do período pós-.25 de Abril, já estão evocados na toponímia de Santarém. Lembrou também as ligações que Mário Soares tinha à vila de Pernes, de onde era natural a sua mãe.

O vereador socialista Manuel Afonso também enalteceu o contributo fundamental que Mário Soares assumiu em períodos marcantes da nossa História contemporânea, em que foi Presidente da República, primeiro-ministro por duas vezes, ministro dos Negócios Estrangeiros e líder do Partido Socialista. Manuel Afonso recordou-o como um lutador pela liberdade que deu a cara contra as derivas mais radicais no pós-revolução, nomeadamente no célebre comício e manifestação da Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa, no chamado Verão Quente de 1975, onde o vereador do PS também esteve presente.