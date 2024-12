Motociclista morre em despiste no Biscainho

Estrada Nacional 119 volta a registar mais um acidente com desfecho trágico.



Um homem de 36 anos morreu num despiste de moto na Estrada Nacional 119, no Biscainho, concelho de Coruche. O motociclista sofreu o acidente na madrugada de sábado, 21 de Dezembro, com o alerta a ser dado por um camionista que circulava na via. Segundo o Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo, o alerta às autoridades foi dado às 02h08 e para o local foram mobilizados os bombeiros das corporações de Coruche e Salvaterra de Magos, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) e a GNR.