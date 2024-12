Município apoia construção de sanitários públicos em Fráguas

A Câmara de Rio Maior atribuiu um apoio financeiro de 23.289 euros à Junta de Freguesia de Fráguas destinado a comparticipar as obras de reabilitação/conversão de edifício em sanitários públicos, no centro da aldeia de Fráguas. O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, entregou simbolicamente o apoio ao presidente da Junta de Fráguas, Hélio Baptista, nos paços do concelho num momento acompanhado por elementos dos dois executivos.