Oficinas de Povos recebem contentores de meio milhão de euros

O município de Vila Franca de Xira vai lançar um concurso público de 450 mil euros visando a colocação de módulos pré-fabricados nas oficinas municipais de Povos, num esforço para melhorar as condições de quem ali trabalha. Ao todo serão colocados módulos que permitirão criar novos gabinetes técnicos, uma sala de reuniões, circulação interior e instalações sanitárias, incluindo uma com acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Os módulos vão ser usados pela Divisão de Obras Municipais e pela Unidade de Obras por Administração Directa, permitindo, segundo a câmara, criar espaços de trabalho actualizados, modernos e adequados ao funcionamento quotidiano. João Pedro Baião, vereador responsável pelo pelouro, garante que as condições de conforto térmico e acústico estarão garantidas.

“Isto tem sido falado ao longo do mandato, já foi explicado e os trabalhadores foram envolvidos. Vamos nesta fase libertar um primeiro piso da oficina, para depois, numa segunda fase, requalificar a área dos armazéns e criar outro tipo de condições para a parte mais operacional do dia-a-dia”, disse o autarca.