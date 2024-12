Onze cancros da mama detectados nos rastreios em Salvaterra de Magos

Apenas metade das mulheres entre os 50 e os 69 anos do concelho de Salvaterra de Magos aderiu aos rastreios gratuitos do cancro da mama.

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Liga Portuguesa Contra o Cancro promoveu rastreios do cancro da mama em vários concelhos da região com recurso a uma unidade móvel e os resultados no concelho de Salvaterra de Magos foram revelados pelo presidente da câmara, Hélder Esménio, em reunião camarária como forma de sensibilização. Das 2.614 mulheres chamadas a fazer o rastreio, destinado a mulheres dos 50 aos 69 anos, apenas 50,1% compareceu, tendo sido detectados 11 cancros da mama.