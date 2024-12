Ourém aprova versão final do Plano Municipal de Acção Climática

A versão final do Plano Municipal de Acção Climática (PMAC) foi aprovada em reunião de câmara de Ourém. O documento reflecte o compromisso do município em enfrentar os desafios das alterações climáticas e promover um futuro mais sustentável para as gerações vindouras.

O Plano Municipal de Acção Climática está alinhado com o Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações Climáticas do Médio Tejo, da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, contendo, no entanto, 20 medidas, das quais existem várias específicas para o território de Ourém. O plano prevê que a monitorização e o acompanhamento do PMAC Ourém fique a cargo de um Conselho Local de Acompanhamento, que se assume como o instrumento fundamental para o planeamento da adaptação e mitigação das alterações climáticas no município de Ourém.