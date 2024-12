Politécnico de Tomar é parceiro de projecto internacional

Projecto YouTHink visa desenvolver a literacia digital e o pensamento crítico de jovens entre os 14 e os 19 anos.

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) é parceiro do projecto internacional YouTHink, que visa desenvolver a literacia digital e o pensamento crítico de jovens entre os 14 e os 19 anos. O projecto, lançado no mês de Novembro, pretende promover uma navegação responsável e segura no espaço digital. Com a duração de 26 meses, o projecto adopta uma abordagem inovadora da educação para a literacia mediática e da informação. Para além do IPT, o projecto conta com outros parceiros da Lituânia, Eslovênia e Itália, num total de cinco organizações que juntam a sua experiência em métodos de ensino inovadores e competências digitais.

Para participar no projecto vão ser convidados pelo menos 200 jovens e 40 animadores de juventude de países parceiros, que vão testar o material de formação desenvolvido e contribuir activamente para a sua criação. A coordenadora do projecto, Renata Danieliene, acredita que o projecto YouTHink não só vai reforçar a resiliência digital dos jovens, como também os vai ajudar a compreender melhor o impacto dos meios de comunicação social, a desenvolver o pensamento crítico, a encorajar os jovens a tornarem-se cidadãos responsáveis da sociedade digital e a incentivá-los a criar conteúdos fiáveis.