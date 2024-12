Prisão para suspeito de furtos em vários concelhos do distrito de Santarém

Suspeito de 32 anos de vários furtos no distrito de Santarém vai aguardar julgamento em prisão preventiva. Homem já se encontrava sujeito à medida de coacção de apresentações diárias.

Um homem de 32 anos foi detido no Entroncamento, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Torres Novas, no dia 11 de Dezembro, por furtos que ocorreram em vários concelhos do distrito de Santarém. Segundo um comunicado do Comando Territorial de Santarém, os militares da Guarda realizaram diligências policiais que permitiram apurar a identidade do suspeito, o qual já se encontrava sujeito à medida de coacção de apresentações diárias no posto policial da área de residência. No decorrer das diligências policiais o suspeito foi detido, tendo ainda sido apreendidas diversas ferramentas que estavam na sua posse. O detido foi presente no Tribunal Judicial de Santarém, tendo-lhe sido aplicada a medida de coacção de prisão preventiva. A acção contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal do Comando Territorial de Santarém e com o apoio Polícia de Segurança Pública (PSP) do Entroncamento.