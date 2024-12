Quatro homens detidos por tentativa de homicídio em Almeirim

Caso aconteceu em Março e envolveu trabalhadores agrícolas de nacionalidade estrangeira.

Quatro cidadãos estrangeiros foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) em Almeirim por estarem fortemente indiciados da prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada, com uso de arma branca, no dia 22 de Março deste ano. Os suspeitos têm idades compreendidas entre os 22 e os 36 anos.

Segundo a Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo da PJ, a investigação “permitiu determinar que ocorreu no contexto de conflitos pessoais, resultantes de relações de trabalho entre assalariados estrangeiros que se dedicam diariamente a trabalhos agrícolas naquela zona”.

A vítima de esfaqueamento foi um homem de 36 anos, também estrangeiro. Sofreu golpes na região torácica superior, que lhe causaram ferimentos de elevada gravidade, tendo sido submetido a intervenção cirúrgica de urgência, que impediu que as lesões fossem fatais.