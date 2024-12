Rede de abastecimento de água ampliada na freguesia de Fátima

A Câmara de Ourém, aprovou o projecto de execução para a renovação e ampliação da rede de abastecimento de água no Parque das Pedreiras, em Moimento – Fátima. O objectivo é a execução de uma conduta distribuidora de água no Sistema de Abastecimento Fátima-Caridade, com o intuito de renovar parte da rede na Rua Principal e na Rua das Pedreiras, além de ampliar a rede na Rua das Pedreiras para o Parque das Pedreiras.

A solução proposta inclui ainda a instalação de dois marcos de incêndio, bem como a renovação e desactivação de bocas de incêndio e ventosas, com o propósito de melhorar as condições hidráulicas do sistema e garantir maior protecção.