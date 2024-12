Rede de tráfico de droga desmantelada em Tomar após seis meses de investigação

Um homem de 39 anos foi detido por suspeita de tráfico de droga, no concelho de Tomar, tendo sido já presente a Tribunal, que lhe aplicou a medida de coacção de prisão preventiva. A detenção, segundo a Guarda Nacional Republicana ocorreu na sexta-feira, 13 de Dezembro, no âmbito de uma investigação que decorria há seis meses, tendo a força policial conseguido “identificar e desmantelar uma rede de tráfico de estupefacientes que actuava em áreas mais isoladas do distrito” de Santarém.

No seguimento de três mandados de busca, foram apreendidas 5.870 doses de haxixe, 493 doses de liamba, 179 doses de cocaína, 11 plantas de canábis, 13.850 euros em numerário, duas viaturas, uma balança digital, 62 cartuchos, um carregador de arma de fogo, reflectores de calor, transformadores, extractores de ar, ventiladores e fertilizantes.