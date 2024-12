Santarém atribui mais de meio milhão de euros para obras nas freguesias

Executivo da Câmara de Santarém vai distribuir por diversas juntas de freguesia um montante global de 515 mil euros para financiar investimentos nesses territórios.

A Câmara de Santarém vai distribuir mais de meio milhão de euros por várias freguesias do concelho, para financiar obras e investimentos realizados pelas juntas nos seus territórios. O apoio foi aprovado por unanimidade em reunião do executivo.

A Junta de Freguesia de Abitureiras vai contar com 21.838€ para a construção dos ossários no cemitério local e para a empreitada do “Parque Fitness – Joaninho”. A Junta de Alcanhões tem um apoio de 10.547€ para limpeza e preparação do caminho agrícola de Santa Marta e a freguesia de Amiais de Baixo recebe 85 mil euros para aquisição de um terreno para a construção do Parque Urbano.

A remodelação da Unidade de Saúde de Arneiro das Milhariças e a requalificação de passeios, muros e rede de drenagem de águas pluviais na freguesia de Arneiro das Milhariças são financiadas com 52.958€. Já a freguesia de Gançaria encaixa 104.156€ e a União de Freguesias de Azoia de Cima e Tremês 160.853,79€, valores destinados à pavimentação de diversos arruamentos.

O melhoramento no interior da sede da Junta de Freguesia de Moçarria e a remodelação de sanitários para a implementação do Espaço Cidadão recebem um apoio financeiro de 4.713€. A Junta de Freguesia de Pernes beneficia de 33.921€ para a pintura exterior do edifício da sede da junta, para drenagem pluvial na Rua de São Silvestre e para a elaboração do projecto de execução da empreitada do Mouchão de Pernes.

A União de Freguesias de Romeira e Várzea conta com 35.877€ para comparticipar a empreitada de drenagem pluvial da Rua Padre Manuel / Rua 13 de Junho – Vilgateira e a construção de ossários e columbários no cemitério da Várzea. Para a União de Freguesias de S. Vicente do Paúl e Vale de Figueira vão 5.166€ para aquisição de serviços para elaboração do projecto de execução para a pavimentação de diversos arruamentos.

O presidente da Câmara de Santarém, João Teixeira Leite (PSD), refere que esta é uma aposta contínua do município e consideramos de extrema importância o apoio financeiro atribuído às freguesias para a concretização de investimentos nos seus territórios que promovam a qualidade de vida das populações.