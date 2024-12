Vai ser construído um edifício de apoio ao Centro Escolar da Caridade em Ourém

Edifício de apoio ao Centro Escolar da Caridade, em Ourém, terá como propósito apoiar funcionalmente o complexo educativo, ocupando e revitalizando uma área que se encontra devoluta.

A Câmara Municipal de Ourém aprovou a adjudicação de serviços para a alteração do loteamento e elaboração do projecto de arquitectura e projectos de especialidades referentes à construção de um edifício de apoio ao Centro Escolar da Caridade (Ourém), destinado a actividades de componente sócio educativa. A contratação foi aprovada na reunião de câmara de 16 de Dezembro à empresa MODO Arquitectos Associados Lda., pelo valor de 19.800 euros, com um prazo de execução de 90 dias.

O edifício de apoio ao Centro Escolar da Caridade terá como propósito apoiar funcionalmente o complexo educativo onde se insere, ocupando e revitalizando uma área que se encontra devoluta. O Centro Escolar da Caridade, inaugurado em 2011, dispõe de 18 salas onde funciona o 1º ciclo do ensino básico, o jardim de infância e as actividades de animação e de apoio à família na educação pré-escolar (AAAF) e componente de apoio à família no 1º ciclo (CAF), além das áreas de apoio.

O executivo municipal pretende construir um edifício térreo de apoio que integre salas de actividades sócio educativas, respondendo a uma necessidade identificada e que beneficiará o acompanhamento dos alunos deste estabelecimento escolar. O projecto deverá prever a criação de quatro salas de actividades, compartimentação de apoio e arranjos exteriores, além da possibilidade de ampliação do espaço de recreio existente no Centro Escolar da Caridade na área sobrante face à área total de intervenção.