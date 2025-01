Bibliotecas de Santarém com acentuado crescimento de consulta online

O número de acessos ao catálogo da Biblioteca Municipal de Santarém e da Sala de Leitura Bernardo Santareno cresceu para 60.874 no capítulo dos acessos online em 2024, um valor praticamente seis vezes superior ao registado em 2023.

A Biblioteca Municipal de Santarém e a Sala de Leitura Bernardo Santareno registaram em 2024 um considerável aumento de acessos ao catálogo bibliográfico existente online, quase seis vezes superior ao ano anterior. O Espaço Internet contou com 1618 utilizadores e o número de acessos ao catálogo cresceu para 60.874 acessos online, um valor praticamente seis vezes superior aos acessos contabilizados ao longo de 2023, quando foram contados apenas 11.816 acessos.

O mapa com o resumo estatístico relativo a 2024 indica ainda que a leitura domiciliária contou com 647 leitores inscritos, que requisitaram 6739 volumes. Quanto à leitura presencial, foi registada a presença de 12.037 leitores em ambos os espaços do município de Santarém, que consultaram um total de 10.279 volumes.

No que diz respeito à apresentação de livros, os espaços do município receberam ao longo de 2024, doze sessões de lançamento de novas obras disponíveis no mercado. Realizaram-se ainda seis exposições bibliográficas e oito exposições de arte, bem como 13 eventos de conferências, fóruns e concertos. Ainda no âmbito da oferta cultural, realizaram-se vários projectos de animação do livro e da leitura que envolveram 1444 participantes.

O Arquivo Histórico Municipal foi visitado ao longo de 2024 por 102 historiadores e investigadores. De referir ainda que a Câmara de Santarém continua apostada em revelar o seu vasto espólio, através de inúmeras operações de tratamento documental, tendo contabilizado um número de 56.774 novos documentos que foram alvo de tratamento pelo sistema informático, incluindo digitalizações que permitem disponibilizar este espólio em novos suportes. Este esforço vem na continuidade de um trabalho que, em 2023, registou o tratamento informático de 130.497 outros documentos.

Em termos de empréstimo inter-bibliotecas, a Biblioteca Municipal de Santarém e a Sala de Leitura Bernardo Santareno facultaram 133 cedências a entidades similares, tendo ainda sido adquiridos por compra 42 novos livros, um decréscimo relativamente ao ano transacto em que foram adquiridas 170 novas obras.