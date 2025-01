CCDR LVT realizou acção de capacitação cultural em Ferreira do Zêzere

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo quer preparar entidades de vários sectores para concorrer a apoios destinados a projectos culturais inovadores.

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo dinamizou uma acção de capacitação cultural em Ferreira do Zêzere no dia 22 de Fevereiro, no edifício dos Paços do Concelho, proporcionando uma formação intensiva sobre oportunidades de financiamento cultural e artístico.

A medida estratégica visa apoiar o ecossistema cultural não profissionalizado, através de um módulo único que abordará os diferentes tipos de apoios disponíveis. Foram exploradas noções fundamentais, estratégias eficazes, instrumentos e boas práticas que pretendem capacitar os participantes a preparar e apresentar candidaturas a projectos culturais transformadores, com impacto positivo nas comunidades locais.

A acção de capacitação teve também como objectivo sensibilizar e preparar as estruturas culturais e artísticas para a segunda edição do programa LVT +Cultura, cujo concurso será brevemente lançado pela CCDR LVT. Para a entidade, foi uma oportunidade única para associações, grupos informais, cooperativas, fundações e outros agentes culturais não profissionalizados se prepararem para concorrer a apoios destinados a projectos culturais inovadores.