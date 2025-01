Constância dinamiza projecto “Coro dos Comuns”

Dia 22 de Janeiro decorreu a apresentação do projecto no Salão Nobre dos Paços do Concelho de Constância.

No âmbito do programa Caminhos do Médio Tejo, o município de Constância está a promover o projecto “Coro dos Comuns – Vozes Livres do Médio Tejo”. As inscrições para o coro estão abertas de 17 a 24 de Janeiro, e no dia 22 do mesmo mês, pelas 20h30, decorreu a apresentação da iniciativa, no Salão Nobre dos Paços do Concelho. O projecto terá como mentor e cuidador-mor, o músico e professor Vítor Ferreira, podendo qualquer cidadão inscrever-se. O município adianta ainda que o Coro dos Comuns terá como missão recriar “monodias e polifonias” inspiradas de temas “provectos ou imemoriais” escolhidos pelos grupos e apresentar melodias e cantigas “arrancadas aos eivos vocais folclóricos do actual Médio Tejo”. O Caminhos do Médio Tejo foi criado em 2017 pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo e os seus municípios integrantes, e pretende aproximar as comunidades do Médio Tejo a áreas de intervenção artística, promovendo ao mesmo tempo o acesso a “linguagens multidisciplinares que ofereçam formas renovadas de pensar o território”.