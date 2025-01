Exposição de fotografia reúne trabalhos de diversos autores em Tomar

Mostra colectiva “Os sítios do fogo” pode ser visitada no Complexo Cultural da Levada até dia 15 de Fevereiro.

A exposição colectiva de fotografia “Os sítios do fogo”, iniciativa do grupo Convergências, abriu ao público no dia 11 de Janeiro na sala multiusos do Complexo Cultural da Levada, local onde pode ser visitada até 15 de Fevereiro. A mostra conta com um vasto e diversificado conjunto de trabalhos de perto de uma vintena de autores: António Ferreira, Arlindo Homem, Becerra Vitorino, Carlos Piedade Silva, Carmen Victorino, David Ligeiro, Diogo Rosa, João Taborda, Joaquim Santos, José Matias, Paulo Ferreira, Rui Gaio, Filipa Scarpa, Fernando Marques, Lino Marques, Daniel Ferreira e Zélia Alves e Fernando Lemos. O vereador Hélder Henriques, que representou o município de Tomar na inauguração, enalteceu o trabalho colectivo e a qualidade do mesmo. A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, entre as 10h00 e as 12h00 e entre as 14h00 e as 17h00.