Peça de teatro em Santarém recorda tsunami que arrasou o Japão

O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai receber na noite de 25 de Janeiro, pelas 21h30, a peça de teatro ‘Solstício de Inverno’, representada pela companhia Teatro da Cidade e que conta com a participação da Banda Filarmónica do Xartinho, do concelho de Santarém. Escrito por Guilherme Gomes, o texto parte de uma história real e recua até ao dia 11 de Março de 2011, quando um tsunami de proporções gigantescas arrasou a cidade japonesa de Ōtsuchi, causando a morte de grande parte da população local.