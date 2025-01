ACD Valhascos conquista pódio na Final Four da Taça Distrital de Ténis de Mesa

Associação do concelho do Sardoal ficou em terceiro lugar numa das competições mais prestigiadas de ténis de mesa a nível distrital.

A Associação Cultural e Desportiva de Valhascos (ACDV) participou na Final Four da Taça Distrital de Ténis de Mesa 2024/25, uma das competições mais prestigiadas da modalidade a nível distrital, garantindo o terceiro lugar da prova. A competição decorreu num ambiente de grande desportivismo e contou com a presença das equipas Os Ugas ADC Ega, SC Povoense, ACD Carapalha e ACD Valhascos, que protagonizaram momentos de elevado nível competitivo.

O evento contou também com a presença do município de Sardoal, cujo apoio à prática desportiva local tem sido fundamental para a valorização das modalidades amadoras na região, refere o clube em nota de imprensa, acrescentando que com este resultado, a ACD Valhascos reafirma o seu compromisso com o desporto, continuando a trabalhar para elevar o nome da associação e do Sardoal em competições regionais e nacionais.