Clube de Natação de Torres Novas vence torneio de velocidade

Nadadores do Clube de Natação de Torres Novas foram os que mais títulos obtiveram no Torneiro Inter-Regional de Velocidade.

O Torneio Inter-Regional de Velocidade que decorreu a 12 de Janeiro, em Tomar, contou com a participação de atletas do Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) que, no plano colectivo, dominou a prova com a obtenção de 15 títulos, num total de 27 pódios. A nível individual, os destaques vão para Beatriz Gonçalves, Clara Madureira e Rita Valentim que venceram o máximo de provas em que podiam estar inscritas, arrecadando, cada uma, três títulos individuais e um título colectivo.

O torneio contou com a participação de 252 nadadores em representação de 18 clubes da Associação de Natação do Distrito de Santarém e da Associação de Natação do Interior Centro.

Além destes resultados, o CNTN contou com cinco nadadores convocados para disputar 32ª edição da Taça Vale do Tejo, disputada em Abrantes. Essa é a prova única, disputada pelas selecções distritais das categorias de Infantis e Juvenis. Os nadadores que integraram a selecção distrital foram Clara Madureira, Leonor Lopes, Margarida Formigo, Rita Valentim e Duarte Mendes.