Quatro ciclistas do Águias de Alpiarça são as melhores do ciclocrosse nacional

Clube conquistou várias medalhas na competição realizada em Santo Tirso.

Quatro atletas do Águias de Alpiarça da categoria Sub-17, ficaram nos quatro primeiros lugares do Campeonato Nacional de Ciclismo na Vertente de Ciclocrosse, que decorreu no dia 12 de Janeiro em Santo Tirso, no parque municipal Sara Moreira. Inês Fonseca, atleta da Glória do Ribatejo, sagrou-se campeã nacional, Beatriz Rodrigues é vice-campeã nacional, Bárbara Cunha fez terceiro lugar e Francisca Grazina ficou em 4º lugar na mesma categoria.

Na categoria de sub23, Duarte Galvão alcançou o 3º lugar. Em sub17 masculinos, Pedro Galvão ficou em 4º lugar e em sub15 masculinos Tomás Pereira foi 3º, com um também honroso 4° lugar de Lourenço Luciano. Em sub13 masculinos, Gonçalo Luciano tornou-se vice-campeão nacional de Ciclocrosse. O próximo desafio do clube de Alpiarça é o campeonato nacional de pista no dia 1 de Fevereiro.