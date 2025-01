Rio Maior debateu impacto económico de eventos desportivos no concelho

Estudo realizado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior destaca a importância do desporto como motor de desenvolvimento económico e social no concelho.

O Auditório do Centro de Estágios de Rio Maior foi palco, a 22 de Janeiro, da apresentação oficial do estudo realizado pela Escola Superior de Desporto de Rio Maior sobre o “Impacto Económico dos Eventos Desportivos em Rio Maior”. O estudo foca-se especificamente na época desportiva 2023/2024, a primeira em que o Casa Pia Atlético Clube jogou no Estádio Municipal de Rio Maior na condição de visitado na Primeira Liga de Futebol Profissional - Liga Portugal Betclic. O evento contou com a presença de representantes das entidades envolvidas neste estudo, incluindo o presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santa Dias, Miguel Pacheco, presidente do conselho de administração da Desmor, Nuno Pimenta, director da Escola Superior de Desporto de Rio Maior, e Tiago Lopes, CEO do Casa Pia AC.

O estudo destaca a importância do desporto como motor de desenvolvimento económico e social no concelho de Rio Maior, proporcionando uma compreensão mais profunda dos benefícios que os eventos desportivos trazem para a economia local e regional, segundo afirma a autarquia.