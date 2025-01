Salomé Guiomar conquista três pódios no Portugal ShotoOpen 2025

Atleta de 15 anos pratica Karate Shotokan no Pego e tem vindo a conquistar vários pódios em competições nacionais e internacionais.

A atleta Salomé Guiomar, da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pego/Centro de Karate-do Shotokan do Pego, conquistou três pódios no Portugal ShotoOpen 2025. A atleta conquistou o primeiro lugar nas modalidades Juvenis Kata Individual, Juvenis Kata Equipa e em Cadetes Kata Equipa. Nas competições de equipas, Salomé Guiomar competiu com as karatecas Ana Lobato (Sardoal) e Maria Inês Lourenço (Sardoal), tendo participado também nesta competição o Mestre Carlos Cardoso, instrutor do CKS Pego, no escalão de Veteranos Kata Individual, em que conquistou o 3º lugar. A edição do Portugal ShotoOpen 2025 decorreu em Alverca e é considerada uma competição que reúne os melhores karatecas do estilo de Karate Shotokan de Portugal.