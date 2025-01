Datas do Mercado Mensal do Cartaxo para 2025

O Mercado Mensal do Cartaxo realiza-se sempre à segunda-feira no campo da feira, junto ao pavilhão de exposições. As próximas datas são: 10 de Fevereiro, 10 de Março, 14 de Abril, 12 de Maio, 9 de Junho, 14 de Julho, 11 de Agosto, 15 de Setembro, 13 de Outubro, 10 de Novembro e 15 de Dezembro.