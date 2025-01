Engenheira de minas é candidata à delegação do distrito de Santarém da Ordem dos Engenheiros

Ana Luís tem uma larga experiência como delegada adjunta de Santarém e agora quer liderar a delegação distrital, cargo que considera um desafio e para o qual garante estar preparada.

A engenheira Ana Luís é a candidata a delegada da Delegação de Santarém da Ordem dos Engenheiros, na lista de António Carias de Sousa, candidato à presidência da Região Sul, com o lema: “Valorizar os engenheiros para valorizar Portugal”. Para a delegação do distrito de Santarém, Ana Luís tem como seus números dois, para delegados adjuntos, Adelino Miguel Saldanha e Margarida Reis. O suplente é André Valentim.

Ana Luís é engenheira de minas, curso que tirou no Instituto Superior Técnico. Considera-se uma apaixonada pela profissão e tem experiência nas funções dirigentes na ordem como delegada adjunta de Santarém nos últimos anos. A engenheira diz que se sente preparada, junto com a sua equipa, para um novo desafio.

A lista RA, de que faz parte, está alinhada com a lista A nacional, liderada pelo Bastonário Fernando de Almeida Santos, que se recandidata a mais um mandato até 2028. A Região Sul tem 32.500 membros e abrange os distritos de Santarém, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro. A lista pretende contribuir para uma ordem mais jovem e renovada, na linha dos objectivos que tem seguido desde as eleições de 2023, salientando que estão alinhados num conceito de uma Ordem dos Engenheiros rejuvenescida e mais próxima dos seus membros.

Segundo o manifesto da candidatura, refere-se que a Região Sul possui uma estrutura financeira estável, adaptada às acções que têm vindo a ser desenvolvidas, “pautando-se por elevado rigor na utilização das suas receitas”. A lista propõem-se a optimizar os activos, a incrementações que os membros valorizem e que “aproximem a ordem daqueles que ainda não a reconhecem como uma verdadeira mais-valia para as suas vidas profissionais”.

A candidatura orienta-se em quatro valores estratégicos: Valorizar a engenharia; Prestigiar os engenheiros na sociedade; Atrair para rejuvenescer e sustentar; Agilizar simplificando e modernizando. Uma das ideias também é a de promover a ligação a outros sectores da sociedade.