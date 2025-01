Mais quatro lotes à venda na Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda

Na última reunião do executivo da Câmara de Ourém foram abertas as cinco propostas para alienação de mais quatro lotes na Área de Acolhimento Empresarial de Freixianda. Os documentos vão seguir para análise e parecer pelo júri designado, num processo que representa mais um passo no desenvolvimento do espaço, inaugurado em Junho de 2024 e que tem como objectivo atrair investimento empresarial e criar novas oportunidades na zona norte do concelho de Ourém.

O presidente da Câmara de Ourém, Luís Albuquerque (PSD), destacou a importância deste processo. “Numa primeira fase alienámos seis lotes, e hoje concluímos uma segunda hasta pública, que poderá resultar na venda de mais quatro. Em apenas seis meses desde a inauguração, termos mais de metade dos lotes ocupados é um excelente indicador da confiança que este espaço está a gerar. Estamos muito satisfeitos com esta procura e prevemos, em breve, avançar com uma nova hasta pública para continuar a responder ao interesse manifestado pelas empresas”, referiu o autarca.