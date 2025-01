Ourém adjudica serviços para cadastro simplificado

A Câmara Municipal de Ourém aprovou, na última reunião do executivo, a adjudicação dos serviços relacionados com a coordenação técnica, recursos humanos, acompanhamento, sensibilização e mobilidade, no âmbito da operação de Cadastro Simplificado em Ourém. Os serviços do popularmente conhecido como BUPI – Balcão Único do Prédio, vão ser prestados pela empresa Geopalm – Engineering Consulting, Unipessoal Lda.

A adjudicação abrange os três lotes previstos no procedimento para diversas freguesias do concelho, com um valor global de 211.189€, acrescido de IVA. O contrato vai ter uma duração de 18 meses, incluindo acções específicas para acompanhar e sensibilizar a população, além de garantir a mobilidade necessária para a execução do Cadastro Simplificado.