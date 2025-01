Turismo Centro promove gastronomia e enoturismo da região em Madrid

Apresentação dos projectos “Sabores ao Centro!” e da estratégia conjunta de promoção Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura espanhola são os momentos de destaque da participação da entidade regional de turismo na FITUR 2025.

A Turismo Centro de Portugal vai estar presente na FITUR – Feira Internacional de Turismo, em Madrid, com uma participação em que reforça a aposta no posicionamento da região enquanto destino premium para experiências de Gastronomia e Enoturismo. A agenda da Turismo Centro de Portugal na maior feira ibérica de turismo, que decorre de 22 a 26 de Janeiro, terá dois momentos altos em evidência.

No dia 25, sábado, a Turismo Centro de Portugal apresenta o projecto “Sabores ao Centro!”, em que vai dar a conhecer a riqueza e diversidade gastronómica da região. A apresentação, que acontecerá no stand Visit Portugal, do Turismo de Portugal (Pavilhão 4), será seguida de um “Momento de Degustação de Produtos Gastronómicos e Vinhos do Centro de Portugal”, conduzido pela chef Inês Beja, do Restaurante DeRaiz (Viseu).

Outro momento de relevo terá lugar no dia 23, quinta-feira, momento em que será apresentada uma estratégia conjunta de promoção entre as regiões Centro de Portugal, Alentejo e Extremadura espanhola. Esta demonstração de colaboração transfronteiriça terá lugar no stand do Turismo da Extremadura (Pavilhão 7) e contará com intervenções de figuras de destaque do turismo ibérico, incluindo Pedro Machado, secretário de Estado do Turismo de Portugal. Após esta apresentação, decorrerá no mesmo local o “Encontro Gastronómico - Alentejo e Centro de Portugal com Extremadura”.

A FITUR é uma das maiores feiras de turismo do mundo, atraindo anualmente milhares de profissionais e visitantes em Madrid. O evento abre exclusivamente para profissionais nos primeiros três dias, estendendo-se ao público geral durante o fim-de-semana.