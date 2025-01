Concurso público do Parque de Parceiros de Igreja prorrogado até 27 de Janeiro

Obra para a construção do parque desportivo e de lazer em Parceiros de Igreja, no concelho de Torres Novas, tem prazo de execução de 180 dias e está orçada em 300 mil euros.

O prazo para apresentação de propostas para a construção do Parque Desportivo e de Lazer de Parceiros de Igreja, no concelho de Torres Novas, orçado em 300 mil euros, foi prorrogado, estando a decorrer até 27 de Janeiro. A alteração, já publicada em Diário da República, foi aprovada por unanimidade pelo executivo da Câmara de Torres Novas.

De acordo com o presidente do município, Pedro Ferreira, a dilatação do prazo deve-se a erros e omissões detectadas pelo júri, que as corrigiu, decidindo, no entanto, manter o custo dos trabalhos até ao montante de 300 mil euros. O prazo de execução é de 180 dias. O autarca salientou ainda em reunião camarária que espera que a obra “se desenvolva o mais depressa possível”, pois será certamente “um pólo muito importante” para o concelho e, sobretudo, para a União de Freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel.

A empreitada, que resulta do projecto vencedor do Orçamento Participativo, visa a criação de um parque verde, contíguo ao recinto de festas de Parceiros de Igreja, que sirva a população e onde serão construídos e também implementados equipamentos desportivos e de lazer.